(ANSA) – AARE (SVEZIA), 8 FEB – L’oro mondiale di combinata è stato rivinto dalla svizzera Wendy Holdener (2’02″13), campionessa in carica di 25 anni e una vittoria in Coppa del mondo. Argento alla slovacca Petra Vholva (2’02″16) e prima medaglia individuale dello sci alpino per il suo Paese. Bronzo alla norvegese Ragnhild Mowinckel, in 2.02.58. Migliore azzurra Federica Brignone, ma 6/a e fuori dal podio in 2’03″26.