(ANSA) – ROMA, 8 FEB – Torna a ‘navigare’ in tv “L’uomo e il Mare”. Questa sera alle 18.50 su Raisport +HD andrà in onda la rubrica curata e condotta come di consueto da Giulio Guazzini con il montaggio di Roberto Toti: gran parte della puntata è dedicata allo studio e l’approfondimento del meteo. Alla luce degli eventi drammatici verificatisi a fine autunno in Liguria, a Portofino e Rapallo ”siamo andati per saperne di più a Chiavari dove abbiamo incontrato Gianfranco Meggiorin, il responsabile di NaviMeteo”. A completare la cronaca dell’arrivo della regata intorno al mondo senza scalo Golden Globe Race che ha celebrato a Le Sabble d’Olonne la vittoria del transalpino settantatreenne Jean Luc Vanden Heede. Dunque la partenza da Dakar con un piccolo catamarano di due velisti romani Tullio Picciolini e Giammarco Sardi decisi ad attraversare l’Atlantico in cerca di record. Infine l’impresa di 4 donne inglesi che a remi hanno attraversato l’Atlantico per attirare l’attenzione sull’inquinamento del mare invaso dalla plastica.