(ANSA) – ROMA, 08 FEB – “Sono stufa. Sono dalla parte dei cittadini che hanno perfettamente ragione. E’ il momento di fare pulizia nel bilancio di Ama e soprattutto nelle strade. Su questo non accetto alcun compromesso. E non si torna indietro”. Così la sindaca Virginia Raggi durante la giunta che ha bocciato di fatto il bilancio dell’Ama, l’azienda capitolina che si occupa della pulizia e della raccolta dei rifiuti di Roma. Il confronto in giunta è stato acceso, a quanto filtra, fino a quando Raggi è intervenuta con decisione. Lamentando anche i disservizi nella raccolta.