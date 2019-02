(ANSA) – ASSISI (PERUGIA), 8 FEB – Prosegue la sfida del digitale, avviata dal 2016, della Basilica di San Francesco per “un sussulto di umanità grazie alla tecnologia”. Collegamenti più rapidi tra Assisi e il resto del mondo, senza perdere le “radici” e per costruire “relazioni” nel segno di Francesco. Queste le finalità del la nuova connessione in fibra ottica a disposizione del Sacro convento. Il progetto vede coinvolta l’azienda folignate Connesi nella realizzazione di un collegamento dedicato di ultima generazione per la Basilica direttamente interconnesso alle dorsali regionali, nazionali e internazionali. Collegamento in fibra ottica che permette una velocità di connessione ad internet verso tutto il mondo con tempi di latenza bassissimi (Assisi-Cina: circa 200 millisecondi). “Connettersi all’altro significa entrare in relazione con esso e passare da una rete di fili ad una rete di persone” ha affermato il direttore della Sala Stampa del Sacro convento, padre Enzo Fortunato.