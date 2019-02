CARACAS – El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, asistió al Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela (UCV) para encontrar a los estudiantes con los que debatió sobre el Plan País.

La rectora de la UCV, Cecilia García Arocha, fue la encargada de dar la bienvenida a Guaidó y a los jóvenes universitarios. Reconoció las funciones de la Asamblea Nacional para que en Venezuela inicie un proceso de transición.

“En este recinto, que ha sido escenario para eventos por la lucha en el rescate por la democracia de Venezuela, le da la bienvenida a este esfuerzo. Apreciado presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela, bienvenido a la casa que vence la sombra. A partir de este momento la UCV, junto a sus estudiantes y con el pueblo de Venezuela, cuenta con nosotros, con una universidad democrática y siempre libre”, expresó García Arocha.

El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, manifestó que el rol de la juventud en estos momentos es muy importante, porque el “cese de la usurpación” dará paso a un gobierno de transición en Venezuela.

“(Jóvenes) ustedes nos acompañan a este proceso, van adelante, y confío en que nunca lo dejarán de hacer. No pretendemos un cheque en blanco, escuchamos la crítica y reconocemos nuestros errores. Hoy más que nunca deben continuar con la crítica y agradezco la confianza en esta lucha y este proceso”, indicó Guaidó.

El parlamentario explicó que el gobierno de transición es para convencer a cada venezolano en la “reinstitucionalización” del país para que la democracia no sea sublime, porque sin la democracia “no se come ni se respetan los derechos humanos”.

“No será fácil (…) Así se abrirá el paso a unas elecciones libres. Vimos la maldad, la oscuridad, pero la democracia que vamos a escribir es luz, es para siempre. Cuando digamos cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres tenemos que saber lo que haremos”, aseguró.

El diputado declaró que en la actualidad nadie duda del sacrificio que hicieron Óscar Pérez, Neomar Lander, entre otros más, porque lo que realizaron no ha sido en vano, ya que sus acciones han llevado “a este hoy y a este ahora”.

“Un mensaje a nuestros enemigos -y no me refiero a los que están en Miraflores, ellos están derrotados-. Nuestros enemigos son la duda, la desesperanza, pero me comprometo a que pronto nos veremos en libertad. Dios bendiga a los jóvenes de Venezuela”, puntualizó Guaidó.

ME reiteró movilización para el 12 de febrero

De igual manera, la presidenta de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), Rafaela Requesens, aseguró que por primera vez en 20 años, los estudiantes están viendo una luz al final del túnel.

“La AN está más fuerte que nunca aunque cuando es nuestra única institución democrática, Venezuela está en boca de todas las naciones, un joven estudiante del movimiento estudiantil, que trago gas y recibió perdigones, hoy es presidente encargado y es Juan Guaidó”, dijo Requesens.

La dirigente estudiantil sostuvo que el “régimen” de Nicolás Maduro ya empezó a caer y es por ello que hay que terminar de “quebrarlo” desde el trabajo de todas las universidades que reconozcan a Guaidó porque “hoy” las casas de estudios venezolanas deben dar el ejemplo.

“Sabemos que trae consecuencia de libertad o asesinato pero en este punto en el que estamos no hay vuelta atrás, no podemos titubear, nos tenemos que agarrar de las manos y seguir y tenemos una ruta clara que seguir el cese de la usurpación, el Gobierno de transición y las elecciones libres, de esa ruta no nos podemos salir y quien se salga es a volverlo a encaminar”, opinó la estudiante.

“Volveremos a tomar las calles el próximo 12 de febrero y no solo de día, sino también de noche. También haremos una vigilia, porque vamos bien”, reiteró la hermana del diputado, Juan Requesens.