(ANSA) – ROMA, 8 FEB – “Santiago Solari ha già dimostrato di essere un tecnico in grado di guidare una squadra come il Real Madrid. La partenza di Cristiano Ronaldo ha rappresentato forse un problema per il club e per l’allenatore, non certo per gli avversari. A parte tutto, domani noi vogliamo vincere, ci proveremo in tutti i modi”. Così Diego Pablo Simeone, allenatore dell’Atletico, nella conferenza stampa della vigilia del derby di Madrid, che si disputerà alle 16,15 sul terreno del Wanda Metropolitano, lo stadio che quest’anno ospita la finale di Champions. “Conosco Solari fin dai tempi del San Lorenzo, ci siamo incrociati tante volte: è riuscito a dare profondità alla squadra, ma noi stiamo lavorando bene e cercheremo di vincere – aggiunge il ‘Cholo’ – Courtois? E’ un grande portiere e nell’Atletico ha lasciato un ottimo ricordo: sta vivendo un grande momento di forma. Il giocatore più decisivo, tuttavia, per me resta Modric”.