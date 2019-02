(ANSA) – ROMA, 8 FEB – In Spagna almeno una persona è morta e altre otto sono rimaste ferite nello scontro fra due treni tra Manresa e Sant Vicenc de Castellet, vicino Barcellona. Lo scrive El Pais. L’allarme è scattato quando un passeggero, alle 18.20, ha chiamato il numero di emergenza 112 per segnalare l’incidente. Sul posto sono arrivate 8 ambulanze. Sulla stessa linea, lo scorso 20 novembre un treno era deragliato all’altezza di Vacarisses causando la morte di una persona e il ferimento di altre 49. In quel caso l’incidente era stato provocato da uno smottamento del terreno. I treni coinvolti, oggi e allora, sono frequentati soprattutto da pendolari.