(ANSA) – PALERMO, 8 FEB – Sembra definitivamente saltata la trattativa per la cessione del Palermo dall’attuale proprietà inglese a Raffaello Follieri. Secondo quanto riporta l’edizione online di Repubblica Palermo, “dopo un’estenuante trattativa iniziata stamattina e andata avanti per tutto il giorno – si legge – le parti hanno rotto ogni contrattazione. L’ottimismo di stamattina, che sembrava trapelare, in realtà non ha avuto gli esiti sperati dai tifosi. Il blitz di ieri a Palermo di Raffaello Follieri aveva illuso i sostenitori rosanero che pensavano alla possibilità di un closing già per la giornata di oggi”. Il futuro del club in questo momento resta in bilico: entro il 16 febbraio dovranno essere saldati gli stipendi di dicembre e gennaio. Se non ci saranno fondi in cassa per pagare gli emolumenti, il club sarà deferito e rischia da due a quattro punti di penalizzazione.