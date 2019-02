(ANSA) – ROMA, 8 FEB – Mario Balotelli dà il via alla rimonta del Marsiglia, segnando il gol del momentaneo 1-1 e propiziando il successo per 2-1 della squadra di Rudi Garcia sul campo del Digione. I padroni di casa erano passati in vantaggio con Marie al 18′ del primo tempo, ma sono stati agganciati appunto dalla rete di Balotelli all’11’ della ripresa, quindi superati dal punto dell’argentino Ocampos, giunto al 29′ sempre della ripresa. Una vittoria che vale oro per un Marsiglia in crisi di risultati e che permette a Garcia – almeno per il momento – di salvare la panchina. Il Marsiglia risale al quinto posto, nella classifica della Ligue 1, con 37 punti, agganciando il Saint-Etienne. Il Digione è fermo a 20, al quint’ultimo posto.