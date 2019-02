(ANSA) – WASHINGTON, 9 FEB – Il secondo vertice tra Donald Trump e Kim Jong-Un si terrà ad Hanoi, Vietnam, il 27-28 febbraio: il presidente Usa ha rivelato su Twitter il luogo del prossimo summit con il leader nordcoreano. In un altro tweet, il presidente Usa afferma poi che “la Corea del Nord, sotto la leadership di Kim Jong Un, diventerà una grande potenza economica. Potrebbe sorprendere qualcuno ma non me perchè ho avuto modo di conoscerlo e di capire pienamente quando sia capace. La Corea del nord diventerà un differente tipo di razzo, un razzo economico!”.