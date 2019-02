(ANSA) – ROMA, 9 FEB – Vittoria sofferta per i Golden State Warriors contro i Phoenix Suns, fanalino di coda. I campioni in carica della Nba, e attualmente primi nella Western Conference hanno dovuto faticare moltissimo per avere ragione dei rivali con il punteggio di 117-107. Era la meno attesa fra le 8 sfide in programma nel turno di questa notte ed è stata quella che stava per regalare una sorpresa, ma alla fine il talento di Thompson, Durant e Curry ha fatto la differenza. Successo come da copione per i Bucks contro i Mavericks per 122-107. La capolista della Eastern Conference ha portato a casa la sesta vittoria di fila, grazie anche alla doppia doppia del greco Antetokounmpo, autore di 29 punti e 17 rimbalzi. Un pò in ombra, dall’altra parte, il talento di Luka Doncic, per lui comunque 20 punti. La vera sorpresa della notte è stato invece il ko di Denver contro Philadelphia, un 117-110 che porta la firma di Redick, mentre non basta ai Nuggets la tripla doppia di Jokic (27 punti, 10 assist e 10 rimbalzi). Nelle altre sfide, i Kings battono Miami 102-96, i Wizards si impongono sui Cavs 119-106, pesante ko dei Knicks con i Pistons 120-103 e infine vittoria dei Pelicans su Minnesota 122-117 (ANSA).