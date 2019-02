(ANSA) – ROMA, 09 FEB – Pioggia, sospensione e spettacolo nell’AT&T Pebble Beach Pro-Am. A Monterey (California), nel torneo del PGA Tour, grande prova dei big con ben 5 player al comando. Da Phil Mickelson a Lucas Glover passando per Scott Langley, Paul Casey e un ritrovato Jordan Spieth. Quattro americani e un inglese condividono la leadership della classifica (-10 sul totale). Con Spieth, chiamato però a giocare ancora due buche per completare il secondo round, in leggero vantaggio sugli avversari. La rassegna, che si sta giocando, sui tre percorsi del Pebble Beach GL (par 72), dello Spyglass Hill GC (par 72) e del Monterey Peninsula CC (par 71), vede in corsa per il titolo anche Jason Day. L’australiano, ex numero uno al mondo, è sesto (-9) con tre buche da giocare. Solo ventiduesimo Patrick Reed (-5), con Dustin Johnson crollato in quarantacinquesima posizione (-3). Prova difficile per Ho-Sung Choi. Il coreano, al debutto sul PGA Tour, è lontanissimo dalle posizioni di vertice (128/o, +4). (ANSA).