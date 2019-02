(ANSA) – ROMA, 09 FEB – Sorpasso di Wade Ormsby nell’HSPS Handa Vic Open, torneo dell’European Tour di golf. A Victoria (Australia), il player “aussie”, tra i favoriti della vigilia, con 201 (-15) colpi ha guadagnato il comando solitario della classifica. E quando manca un solo round al termine della rassegna vanta due lunghezze di vantaggio su una coppia d’inseguitori composta dal connazionale Matthew Stieger e dal britannico Callum Shinkwin (entrambi secondi con 203, -13). Finale super nella rassegna del massimo circuito continentale, con il sudafricano Justin Harding, lo scozzese David Law e l’australiano Brad Kennedy fermi in quarta posizione (204, -12). Chance di vittoria pure per il belga Nicolas Colsaerts e l’irlandese Paul Dunne, settimi come anche David Brandson (205, -11). Davanti al pubblico di casa Ormsby, trentottenne di Adelaide, insegue la seconda vittoria sull’European Tour. (ANSA).