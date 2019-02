(ANSA) – ROMA, 9 FEB – Sono sei gli spadisti azzurri impegnati nel primo turno del tabellone principale della tappa di Coppa del Mondo di spada maschile che ha preso il via nella notte italiana a Vancouver, Canada. La giornata dedicata alle qualificazioni e che ha visto esentati solo Marco Fichera e Gabriele Cimini, perchè ammessi di diritto al maindraw come teste di serie, si è conclusa con la soddisfazione di Federico Vismara, Enrico Garozzo, Davide Di Veroli e di Valerio Cuomo per la conquista del pass d’accesso al tabellone dei 64. Sono stati sconfitti invece nel tabellone preliminare Lorenzo Buzzi, Andrea Santarelli, Federico Marenco e Bernardo Ricci. Erano usciti di scena dopo la fase a gironi sia Paolo Pizzo che Riccardo Barionovi. (ANSA).