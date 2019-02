(ANSA) – ISTANBUL, 9 FEB – Sale a 16 il bilancio dei morti nel crollo di un edificio di 8 piani alla periferia asiatica di Istanbul, nel quartiere di Kartal, dopo che i soccorritori hanno recuperato un altro cadavere dalle macerie. Lo rende noto il ministro degli Interni turco, Suleyman Soylu. L’edificio è crollato mercoledì scorso per cause ancora da accertare. Sull’incidente è stata aperta un’inchiesta, ma le autorità hanno fatto sapere che 3 degli 8 piani del palazzo erano abusivi. Tredici delle 14 persone estratte vive dalla macerie rimangono ancora in ospedale: 7 sono in gravi condizioni.