(ANSA) – NAPOLI, 9 FEB – “Questo è il ministro dell’Istruzione del governo del cambiamento. Parole di chi non conosce storie e fatti e, quindi, ignorando il Sud è un ministro dell’ignoranza. Tono e sguardo evidenziano il suo disprezzo per le nostre terre. Provo vergogna per come sta cadendo in basso il nostro Paese”. Così in un post il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, commenta un video – che il primo cittadino pubblica su Facebook riprendendo una risposta ad un giornalista del ministro ieri nel Napoletano sul divario Nord/Sud e sull’ipotesi di più fondi – nel quale Bussetti afferma: “Ci vuole impegno del Sud, vi dovete impegnare forte”. Più fondi? “No, impegno, lavoro, sacrificio, impegno, lavoro e sacrificio” ribadisce il ministro.