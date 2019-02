(ANSA) – TORINO, 9 FEB – Dybala “ha tenuto un atteggiamento non consono alle sue responsabilità, ma da ragazzo intelligente quale è ha capito e ha chiesto scusa. Il caso è chiuso e peraltro non c’è mai stato”. Così Massimiliano Allegri sull’episodio nel finale di Juventus-Parma quando l’argentino, dopo il terzo cambio, ha lasciato stizzito la panchina. “E’ non è assolutamente vero – aggiunge il tecnico – che quest’anno ha cambiato posizione: è che c’è Ronaldo che ha caratteristiche completamente diverse da Higuain”.