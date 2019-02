(ANSA) – AARE (SVEZIA), 9 FEB – Vento e cielo coperto dopo una nevicata notturna ad Aare, così gli organizzatori hanno deciso di far slittare di 30 minuti, dalla 12,30 alle 13,00, il via della libera maschile. Come previsto, la partenza è abbassata a quella del superG. Ma la discesa di oggi propone anche una novita’ assoluta: l’atleta col pettorale 1, Hannes Reichelt, non partira’ per primo ma addirittura come 46/o, per sua scelta, mentre il primo in pista sarà il n.2. L’austriaco, convinto che il n.1 lo avrebbe svantaggiato date le condizioni meteo, non si è presentato alla assegnazione dei pettorali, finendo quasi in fondo nella lista dei partenti.