(ANSA) – TORINO, 9 FEB – “Douglas Costa? Giusto svagarsi, ma bisogna essere bravi a gestirsi”. Allegri torna sul periodo movimentato dell’esterno brasiliano, tra l’incidente stradale di lunedì scorso sulla A4 Torino-Milano e la sua partecipazione la serata stessa alla festa di Neymar a Parigi, che ha raccolto critiche su social: “Douglas ha iniziato la stagione molto bene – ha riassunto l’allenatore bianconero -, poi ha fatto una cavolata contro il Sassuolo (sputo in faccia a Di Francesco, ndr) e si è preso 4 giornate di squalifica, ha faticato un po’ a rientrare in forma. Il resto è vita privata, come in tutte le cose ai miei calciatori dico di essere bravi a gestirsi dentro e fuori dal campo”.