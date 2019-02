(ANSA) – TORINO, 9 FEB – “Potete scrivere il titolo bello: la prossima settimana ritorna la BBC”. Allegri annuncia il recupero di Chiellini, Bonucci e Barzagli: i primi due “saranno a disposizione la prossima settimana”, mentre Barzagli, out dai primi di dicembre, “si allenerà con la squadra e sarà a disposizione per la Champions, o subito dopo”. Si sta svuotando l’infermeria bianconera, con il solo Cuadrado ancora lontano dal recupero: buone notizie per la difesa della Juventus. “Sembra che la Juve debba vincere tutto 3-0 senza subire niente – ha attaccato Allegri -. Ha 60 punti, è la miglior difesa del campionato e ha pareggiato una partita, perché ha avuto disattenzioni ed errori singoli”.