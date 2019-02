(ANSA) – MILANO, 9 FEB – “Contro il Cagliari sarà una partita molto difficile, ci giochiamo tantissimo, anche per gli ultimi risultati delle nostre avversarie”. Lo dice l’allenatore del Milan, Gennaro Gattuso, alla vigilia della partita contro il Cagliari, in riferimento alla corsa per un posto in Champions League. “Il nostro stimolo – aggiunge Gattuso – deve essere arrivare in primavera attaccati al carro della Champions, perché al Milan non capita da tanti anni. Dobbiamo pensare partita dopo partita”. Gattuso spera che il pubblico di San Siro possa dare una spinta in più alla squadra: “Voglio trasformare San Siro in una bolgia. Sta a noi, dobbiamo essere bravi noi a coinvolgere ed entusiasmare il pubblico, esprimendo un buon calcio e con il senso di appartenenza”.