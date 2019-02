(ANSA) – TORINO, 9 FEB – “Contro il Sassuolo mi aspetto una partita difficile, se non saremo bravi a far girare il pallone. Servirà una partita seria”. Allegri non si fida degli emiliani di De Zerbi, squadra “con entusiasmo e senza pressione”, condizione differente rispetto a quella della Juventus: “Dobbiamo vincere per recuperare i due punti persi con il Parma, il Napoli è lì, mancano tante partite e c’è lo scontro diretto – ha spiegato l’allenatore dei bianconeri -. Sabato volevo una squadra che creasse, ora voglio un passo in avanti, un po’ di fase difensiva in più. Quando avremo sistemato tutto, saremo pronti per il finale di stagione”.