(ANSA) – MILANO, 9 FEB – Rino Gattuso “apprezza” le parole di stima del presidente del Milan, Paolo Scaroni (in settimana ha detto “ora siamo una squadra, è merito di Gattuso”) ma non crede di meritarsi un aumento di stipendio, nonostante il suo ingaggio (circa 2 milioni) sia molto inferiore a quello di alcuni colleghi. “Sono contento – spiega, durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari – di quello che guadagno, ringrazio la società che mi ha dato questa possibilità perché, per il percorso che avevo fatto, ci sarebbe voluto ancora un po’ di tempo per arrivare dove sono arrivato. Il calcio è bestiale, ci metti un attimo a passare dalle stelle alle stalle e io devo volare basso. Sono giovane, devo lavorare e lo faccio con grande professionalità. Non è il momento per parlare di cifre, quello che guadagno è già troppo e non c’è nessun problema”.