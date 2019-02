(ANSA) – UDINE, 9 FEB – Resta il dubbio Behrami per la trasferta dell’Udinese a Torino. L’allenatore dei bianconeri friulani Davide Nicola non lo ha sciolto nella consueta conferenza stampa prepartita. “Ha avuto un problemino, in settimana si è alternato tra parti di allenamento differenziato e parte con la squadra, vedremo cosa uscirà dall’ultimo summit”, ha risposto agli interrogativi sul perno di centrocampo, fondamentale in questo momento per il gioco bianconero, considerate anche le altre che si concentrano nello stesso reparto. “I ruoli determinano responsabilità e competenze, chi viene schierato in un ruolo è perché lo può fare – ha aggiunto, senza lamentarsi per le assenze -. Prima viene sempre l’interesse della squadra dopo quello del singolo, anche se per fare ciò che conviene alla squadra ogni giocatore deve comunque fare ciò che conviene a sé. Mi interessa la mentalità. La capacità di essere squadra e lavorare da squadra è prerogativa per fare ottimi risultati”.