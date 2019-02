(ANSA) – MOSCA, 9 FEB – Una massiccia invasione di orsi polari sta seminando il panico nel paesino di Belushya Guba, parte dell’arcipelago Novaya Zemlya, insediamento oltre il circolo polare che fa capo alla regione di Arkhangelsk. Le autorità sono state costrette a introdurre lo stato di emergenza poiché ben 52 orsi hanno fatto irruzione nel villaggio. Lo stato di allerta continua dallo scorso dicembre ma questa è la prima volta che gli animali si presentano in un branco così numeroso. “Io sono qui dal 1983 ma non ho mai visto una cosa del genere”, ha raccontato il capo dell’amministrazione di Novaya Zemlya, Zhigansha Musin a Meduza. “La gente – ha aggiunto – ha paura di lasciare le case e teme a mandare i loro figli a scuola e all’asilo”. Gli abitanti locali, però, poiché l’ente per la protezione degli animali non ha dato il via libera all’abbattimento, devono fare di necessità virtù e stanno tentando di allontanare gli animali facendo baccano e usando altri stratagemmi “non letali”.