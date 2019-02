(ANSA) – ROMA, 9 FEB – Il Manchester United continua la grande rimonta verso la posizioni di vertice della Premier League. Da quando il norvegese Ole Gunnar Solskjaer ha preso il posto di José Mourinho, la musica è cambiata. Oggi, nell’anticipo della 26/a giornata, i ‘Red devils’ hanno vinto a Londra, sul campo del Fulham di Claudio Ranieri, con il punteggio di 3-0. Dopo soli 14′, sul terreno del Craven Cottage, Paul Pogba ha portato in vantaggio gli ospiti, su assist di Martial; quest’ultimo ha firmato il 2-0 al 23′, quindi ancora Pogba, al 20′ della ripresa, ha chiuso i conti. E’ una vittoria che pesa, per lo United, e che gli vale il sorpasso sul Chelsea, al momento non più quarto. I ‘Red devils’ hanno 51 punti, gli uomini guidati da Sarri sono fermi a 50, ma quinti. Domani, alle 17, si giocherà il big-match fra Manchester City e Chelsea. Per il Fulham e per Ranieri la situazione è sempre disperata: è penultimo, fermo a 17 punti. La panchina dell’allenatore romano è appesa a un filo.