(ANSA) – MILANO, 9 FEB – “È andato tutto bene”. Lo scrive su Instagram il centro dell’Ax Milano, Arturas Gudaitis, dopo essere stato operato questa mattina per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro presso il Centro di Traumatologia dello Sport della Clinica Ortopedica dell’Ospedale San Gerardo di Monza. L’intervento eseguito dal professor Raul Zini e dal professor Marco Bigoni “è perfettamente riuscito”, come confermato da un comunicato dell’ospedale. Ieri sera Gudaitis è stato omaggiato da una standing ovation del Forum d’Assago, prima della partita vinta contro il Darussafaka. Gudaitis, 25 anni, si è infortunato l’1 febbraio contro Gran Canaria e dovrebbe tornare in campo tra ottobre e novembre.