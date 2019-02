(ANSA) – ROMA, 9 FEB – Scozia-Irlanda 13-22 (10-12) in una partita della seconda giornata del 6 Nazioni, giocata a Edimburgo. Per gli scozzesi 2 calci piazzati e una trasformazione di Laidlaw e una meta di Johnson. Per gli irlandesi mete di Murray, Stockdale ed Earls, una trasformazione di Murray e un calcio piazzato e una trasformazione di Carbery.