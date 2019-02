(ANSA) – TORINO, 9 FEB – E’ l’ultimo Napoli di Sarri il modello di Mazzarri per un Torino che non vuole più stare ai margini della zona Europa. “Come loro siamo bravi a fare il pressing alto ma dobbiamo imparare poi a essere altrettanto capaci di sfruttare le difese aperte”, dice il tecnico granata alla vigilia della partita contro l’Udinese dell’ex Nicola. Il tecnico vede un Torino più solido nell’atteggiamento: “Spero di non essere smentito domani, e non lo vorrei dire per scaramanzia, ma la squadra nelle prestazioni è meno altalenante rispetto al passato. Lo spirito è quello giusto, c’è la veemenza da Torino, nella fase difensiva c’è compattezza. Ci manca solo qualcosa davanti”. A questo proposito l’allenatore granata chiede a Belotti di risparmiare qualche fatica di troppo lontano dall’area di rigore: “A me basta che faccia pressione sui difensori centrali, per il resto voglio che stia davanti”.