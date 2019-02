(ANSA) – ROMA, 9 FEB – Il Liverpool vince facilmente contro il Bournemouth per 3-0 in un match della 26/a giornata di Premier League e riconquista il primato in classifica. Così i Reds tornano al successo dopo due pareggi consecutivi e al comando della classifica, a +3 dal City. La prima occasione dell’incontro è degli ospiti con Fraser che impegna Allison, poi dopo un’occasione sciupata da Frmino il Liverpool va in vantaggio al 24′ con Manè di testa. Al 33′ raddoppio di Wijnaldum con un pregevole pallonetto. La ripresa comincia con il 3-0 firmato Momo Salah che, liberato dall’assist di tacco di Firmino, ‘fulmina’ Boruc. Nell’ultima mezz’ora i Reds si limitano a gestire il vantaggio.