(ANSA) – ROMA, 09 FEB – Dopo l’addio dell’assessore Pinuccia Montanari, si registra fibrillazione nella giunta capitolina. La linea decisionista della prima cittadina, che ieri si è imposta sulla questione del bilancio dell’Ama (‘bocciato’ dall’esecutivo, ndr), starebbe creando qualche ansia tra gli assessori. “Chi non si attiene alla linea della sindaca è fuori”, sintetizza una fonte M5S in Campidoglio. I consiglieri pentastellati sono pronti ad aiutare la prima cittadina a trovare un nuovo assessore all’Ambiente e non è escluso che la scelta possa cadere anche internamente all’amministrazione. Si prospetta, dunque, una decisione condivisa che questa volta potrebbe cadere su una figura politica più che tecnica. Il profilo che si sta cercando per il post-Montanari, spiegano dalla maggioranza pentastellata, è quello di “un assessore dal pugno duro”. Per ora le deleghe passano alla sindaca Raggi.