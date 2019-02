(ANSA) – ROMA, 9 FEB – Hyundai Italia annuncia la partnership pluriennale con la squadra femminile dell’AS Roma, che fa seguito alla collaborazione di Hyundai Motor Company in qualità di Main Global Partner e Official Car Partner del club giallorosso. Spinta dalla passione per il calcio e lo sport, senza limiti di genere o di età, Hyundai Italia ha deciso di supportare la giovanissima squadra femminile del club giallorosso, nata ufficialmente il 1 luglio 2018, per promuovere ancora una volta i valori positivi dello sport e contribuire a combattere i pregiudizi di un mondo erroneamente pensato tutto maschile. In virtù di questo accordo, Hyundai Italia diventa Official Women Car Partner dell’AS Roma fino alla stagione 2020-21. “Insieme alla prestigiosa partnership con l’AS Roma, Hyundai Italia ha fortemente voluto anche scendere in campo insieme all’AS Roma Femminile e dare il suo contributo a queste ragazze che stanno vivendo un’emozionante avventura” – afferma Andrea Crespi, Managing Director di Hyundai Motor Company Italy.