(ANSA) – MILANO, 10 FEB – “Si possono dire frasi infelici ma quando si dicono con quei toni, dicendo voi impegnatevi di più, secondo me dobbiamo fare tutti autocritica e dire ‘siamo noi al Governo’ e dire ‘siamo noi che dobbiamo impegnarci di più'”. Così il vicepremier Luigi Di Maio è tornato sulle polemiche per le dichiarazioni del Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti sugli insegnanti del Sud. “Io credo che debba chiedere scusa perché conosco la realtà della scuola in tutta Italia, da Nord a Sud” ha ribadito Di Maio sempre riferendosi a Bussetti, a margine dell’inaugurazione del Micam.