(ANSA) – LONDRA, 10 FEB – Il mondo del calcio, francese e britannico, si mobilita nella raccolta dei fondi necessari a proseguire le ricerche del corpo di David Ibbotson: il pilota inabissatosi alla cloche d’un piccolo Piper nella Manica il 21 gennaio nella sciagura aerea costata la vita pure all’attaccante argentino Emiliano Sala, ceduto dal Nantes al Cardiff City. Dopo il recupero dei resti di Sala, nell’ambito di un’operazione finanziata dai genitori del calciatore grazie a una sottoscrizione privata, una nuova colletta popolare è stata lanciata dalla famiglia del pilota, per evitare che il proprio congiunto sia abbandonato in mare. Finora, come riporta la Bbc, gli Ibbotson hanno raccolto l’equivalente di quasi 110.000 sterline, 27.000 delle quali donati da Kylian Mbappe. In totale sono state raccolte al momento 6000 donazioni individuali e 1000 sterline sono arrivate anche da Gary Lineker, leggenda del football inglese e oggi popolare commentatore tv.