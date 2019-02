(ANSA) – TORINO, 10 FEB – I tre punti conquistati con l’Udinese sono carichi di sofferenza per Mazzarri: le occasioni create dai friulani nel finale hanno fatto venire i brividi al tecnico del Torino, espulso al 12′ st. “Quando si va in vantaggio e si gioca bene si devono chiudere le partite – esordisce il tecnico granata -. Specialmente contro l’Udinese, una squadra importante con giocatori forti. Comunque mi pare evidente che abbiamo meritato la vittoria, credo ci sia poco da discutere”. “Se ci avessero dato il rigore a fine primo tempo avremmo chiuso il match, mentre sul gol annullato ad Okaka credo che ci sia poco da dire, la posizione di Lasagna è influente dato che condiziona la visuale di Sirigu”. Una delle note negative è stata l’espulsione, che lo costringerà a saltare la sfida con il Napoli: “Non so il perchè dell’espulsione, non ho capito. Non mi chiedete più niente sugli arbitri, meglio che non parli”.