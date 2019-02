(ANSA) – TORINO, 10 FEB – “Il fuorigioco fischiato? L’azione finita con il gol di Okaka regolare, fischiare un fuorigioco con un tiro da fuori area con il calciatore a distanza di due metri, con la palla che passa lateralmente è clamoroso. Abbiamo perso una gara allucinante”. Il direttore dell’area tecnica dell’Udinese, Daniele Pradè, non perdona l’arbitro per il gol annullato all’attaccante bianconero che avrebbe significato almeno il pareggio momentaneo contro i granata. C’è rammarico nelle parole del tecnico Davide Nicola: “Dopo che ci siamo sciolti siamo riusciti a fare un’ottima partita: spiace non aver portato a casa niente perché abbiamo giocato bene. Spiace che De Paul abbia sbagliato il rigore, ha fatto una delle sue migliori partite. Avesse fatto il rigore e avesse segnato all’ultimo minuto, quando ha preso la traversa, staremmo parlando di una prestazione sontuosa”.