(ANSA) – ROMA, 10 FEB – “In settimana la sensazione era buona, ma il gol preso dopo 3′ ci ha messo in difficoltà. Poi certo abbiamo fatto una serie di errori contro gli avversari sbagliati”. Maurizio Sarri non nasconde l’amarezza per la debacle del suo Chelsea col City: il Manchester di Pep Guardiola ha sconfitto i Blues 6-0, un risultato negativo storico per la squadra londinese. “Loro sono straordinari, fanno un gioco di livello altissimo – ha detto l’ex tecnico del Napoli -. Noi dovevamo solo rimanere dentro al match, così si poteva dargli un andamento diverso. Invece c’è stato il black out e siamo andati in totale confusione”. Quanto al futuro, il toscano non si sbilancia: “Se chiama il presidente Abramovich? Sarei contento, visto che non chiama mai… Non so cosa aspettarmi”.