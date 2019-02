(ANSA) – TORINO, 10 FEB – L’azzurra Alice Volpi e lo statunitense Race Imboden hanno vinto oggi, a Torino, il Trofeo Inalpi, gara di apertura del Grand Prix Fie di fioretto. Alice Volpi si è imposta (15-9) in una finale tutta italiana su Elisa Di Francisca, terza la potentina Francesca Palumbo. Race Imboden ha prevalso sul ventunenne Ka Long Cheung (Hong Kong) per 15-6, bronzo per l’azzurro Alessio Foconi.