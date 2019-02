(ANSA) – WASHINGTON, 10 FEB – La senatrice dem del Minnesota Amy Klobuchar, 59 anni, avvocato, ha annunciato formalmente la sua candidatura alle presidenziali Usa in una comizio a Minneapolis sotto una fitta nevicata e con una temperatura percepita di -14. “Non ci fermera’ certo il maltempo”, ha scherzato, denunciando “il senso di comunita’ che si sta spezzando in America” e il suo impegno per “riportare la nazione dal caos alle opportunita’ per tutti”. La Klobuchar ha promesso anche il rientro nell’accordo di Parigi sul clima.