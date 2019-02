(ANSA) – CARACAS, 11 FEB – Juan Guaidó, presidente dell’Assemblea nazionale autoproclamatosi presidente ad interim, ha rivolto un appello ai venezuelani a scendere in piazza domani in occasione del ‘Giorno della gioventù’ per inviare un messaggio alla nostra Forza armata. In un tweet Guaidó ha sottolineato che “ci mobiliteremo in tutto il Paese per ottenere l’ingresso degli aiuti umanitari che permettano di far fronte alla crisi”. Allegato al messaggio c’è un manifesto intitolato ‘Venezuela parla alla Forza armata nazionale bolivariana’ in cui si indicano i punti di concentrazione dei manifestanti a Caracas e si propone lo slogan: ‘Leali alla Costituzione sempre! traditori della nostra gente, mai!’.