(ANSA) – ROMA, 11 FEB – La pioggia e il buio rinviano di qualche ora il quarantaquattresimo successo in carriera sul PGA Tour di Phil Mickelson. A Monterey (California), nell’AT&T Pebble Beach di golf, “Lefty” è a un passo dall’ennesimo trionfo sul massimo circuito americano. Gara rinviata alle 17:00 (ora italiana) con il player a stelle e strisce che a due buche dal termine vanta tre colpi di vantaggio (-18 sul totale) sul britannico Paul Casey (-15), chiamato però a completarne ancora tre. “Non è finita”, le dichiarazioni dell’inglese. Ma tutto è nelle mani di Mickelson. “Finora è stata una grande settimana, spero di chiuderla al meglio”. Dopo aver superato per cinquecento volte il taglio in carriera Mickelson insegue, all’età di quarantotto anni, un’altra vittoria sul PGA Tour. Per entrare ancor di più nell’Olimpo del golf mondiale.