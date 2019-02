(ANSA) – ROMA, 13 FEB – Si è svolta stamattina nella sala del Consiglio della Camera di commercio a Roma la conferenza stampa di presentazione della prima edizione di ‘Corriamo il derby’, prova di corsa su strada non competitiva su tre distanze, 3-6-9 km, aperta a tutte le fasce d’età, che si propone di sviluppare il senso di partecipazione e solidarietà tra i cittadini, appassionati di calcio. La gara, che si disputerà sabato 23 febbraio alle 15, nella Nuova Fiera di Roma, è organizzata da Acsi Nazionale e Acsi Italia Atletica, in collaborazione Camera di commercio e Fiera di Roma. Ci si potrà iscrivere esclusivamente in coppia. Non importa il sesso: l’unica cosa che conta è che si tratti di un romanista e un laziale, iscritti insieme. A ogni arrivato sarà assegnato un punteggio. La somma dei punti ottenuti dai componenti di una squadra (Roma o Lazio) decreterà la squadra vincitrice del derby di corsa.