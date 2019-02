(ANSA) – ROMA, 13 FEB – Il presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, Franco Frattini, ha accolto l’istanza cautelare invocata dall’Associazione italiana arbitri sul caso di Claudio Gavillucci e ha pertanto sospeso l’esecutività della decisione impugnata, fissando per l’11 marzo prossimo l’udienza per discutere la questione nel merito. Lo ha reso noto il Coni, informando che nella stessa giornata si terranno udienze dinanzi alle Sezioni Unite anche per altre questioni, tra le quali il ricorso della Juventus contro l’assegnazione dello scudetto 2006 all’Inter. La società bianconera chiede l’annullamento del lodo con cui, nel 2011, il Tnas si dichiarò incompetente a decidere sul ricorso contro la mancata revoca dello scudetto assegnato a tavolino al club milanese.