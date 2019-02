(ANSA) – TORINO, 13 FEB – Non rischia un processo per peculato a Torino l’eurodeputato del centrodestra Alberto Cirio, indicato come probabile sfidante di Sergio Chiamparino alle prossime elezioni regionali. Secondo quanto trapela da ambienti giudiziari, la procura ha deciso di non notificargli l’avviso di chiusura indagini nel procedimento sulla cosiddetta ‘rimborsopoli bis’ dei consiglieri regionali. (ANSA).