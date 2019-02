(ANSA) – MODENA, 13 FEB – E’ morta stamattina all’ospedale di Modena dove era ricoverata Renata Dyakowska, madre di Emily Formisano, la bimba di otto anni morta il 4 gennaio per un incidente con lo slittino sulle piste del Corno del Renon, in Alto Adige. La donna, reggiana 38enne di origine polacca, era stata trasferita – a fine gennaio – nella terapia intensiva del Policlinico di Modena, sia per ottenere un riavvicinamento a casa sia per le specifiche competenze del reparto nel trattare le patologie che aveva riportato. Nonostante tutte le terapie messe in atto, le sue condizioni non sono mai migliorate ed è morta dopo 40 giorni di agonia. (ANSA).