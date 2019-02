(ANSA) – ROMA, 13 FEB – “Il calcio non è mai prevedibile. Lazio e Siviglia sono simili, anche nel modulo di gioco. Spero che il risultato finale possa decidersi nella partita di ritorno. Ci impegneremo nel giocare nel miglior modo possibile, cercando di minimizzare i punti di forza della Lazio. I nostri obiettivi sono segnare almeno un gol e tenere la porta inviolata”. Così l’allenatore del Siviglia, Pablo Machin, alla vigilia della sfida contro i biancocelesti per l’Europa League. Come sta il Siviglia? “Avere a disposizione poche ore per recuperare non è il massimo – risponde -. Escudero lamenta diversi dolori, ma in generale sono tanti i giocatori che hanno degli acciacchi”. Cosa teme di più della Lazio? “È una squadra completa. Il loro calcio è offensivo – risponde Machin -, le ali non sono difensori. Il gioco della Lazio passa attraverso Luis Alberto che ha tanta qualità”. L’eventuale assenza di Immobile può essere un vantaggio? “Non sappiamo se giocherà, ma se non ce la dovesse fare c’è Caicedo che è un grande attaccante”.