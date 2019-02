(ANSA) – ZURIGO, 13 FEB – ”Ci siamo scocciati di partecipare soltanto, meritiamo qualche trofeo. Già da qualche anno stiamo facendo bene ma non abbiamo vinto ancora nulla. Ora c’è l’Europa League e vogliamo competere con tutti per tentare di portare a Napoli un trofeo che manca da tanto tempo”. Lorenzo Insigne ha le idee chiare su come affrontare la competizione europea nella quale il Napoli comincia domani il cammino e sottolinea in conferenza stampa a Zurigo la fame di successi sua e di tutta la squadra. ”Siamo un gruppo sano, di bravi ragazzi e di profesionisti – dice – che lavora duro tutti i giorni per arrivare a qualche traguardo. Diciamo sempre ‘vinciamo’ e non vinciamo mai nulla, però dobbiamo stare tranquilli, perchè prima o poi quache soddisfazione ce la toglieremo”.