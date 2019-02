(ANSA) – SAN PAOLO, 13 FEB – Dopo 18 giorni di ricovero, il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha lasciato stamani l’ospedale Albert Einstein di San Paolo per imbarcarsi su un volo diretto a Brasilia. Il capo di Stato era stato ricoverato lo scorso 27 gennaio per sottoporsi a un intervento di rimozione della sacca di colostomia dall’intestino. L’operazione ha però portato a una serie di complicazioni, tra cui una polmonite, che lo hanno costretto a rinviare la sua uscita dall’ospedale. Per Bolsonaro, 63 anni, si è trattato della terza operazione realizzata da quando subì l’attentato dello scorso 6 settembre.