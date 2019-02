(ANSA) – MATERA, 13 FEB – A causa della quarta rinuncia stagionale, che si è concretizzata stasera nella gara casalinga contro la Cavese, valida per la settima giornata di ritorno, il Matera (Serie C, girone C) sarà escluso dal campionato. E così nell’anno più importante per la città, quello da Capitale europea della Cultura, Matera deve fare i conti con l’esclusione dal calcio professionistico che sarà ufficializzata nelle prossime ore con le decisioni del giudice sportivo sulle partite del turno infrasettimanale. Da alcuni mesi la società biancoazzurra era alle prese con gravissimi problemi economici e aveva già accumulato penalizzazioni per 34 punti.