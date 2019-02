(ANSA) – ROMA, 13 FEB – Prima volta della Var in Champions League. E’ accaduto nella sfida degli ottavi ad Amsterdam fra Ajax e Real Madrid. Al 39′ il difensore della squadra di casa Tagliafico aveva segnato il gol dell’1-0 per la squadra di casa, con un colpo di testa dopo errore del portiere del Real Courtois. Ma l’attenzione dell’arbitro Skomina è stata richiamata dal collega al video, così è andato a consultare il video annullando poi la rete per un fuorigioco di un altro giocatore dell’Ajax che aveva anche ostacolato il n.1 rivale.